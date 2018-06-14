درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام عيد الفطر المبارك

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درجات الحرارة المتوقعة غدا، حذرت الأرصاد الجوية المصرية المواطنين من إرتفاع في درجة الحرارة وذلك ابتداء من غدا الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت على المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الخروج وقت الذروة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن توقعات طقس غدا حيث أكدت انه سوف يسود طقس حار غدا 15/6/2018 الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك وسوف تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم الإثنين المقبل، وسوف ترتفع وتتزايد درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام بنسبة من أربع إلى ست درجات، وسوف تمتد درجات الحرارة إلى سواحلنا الشمالية وكافة محافظات مصر، وسوف تكون درجات الحرارة في أعلى معدلاتها في الجنوب على صعيد مصر، ولكن سوف يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

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وستكون الرياح معتدلة، وسوف تنشط في مناطق مختلفة جهة الشمال وستكون محملة بالرمال والأتربة على منطقة شمال الصعيد، وسوف تنكسر تلك الموجة بشكل تدريجي، ولقد أشادت هيئة الأرصاد بالمواطنين بعدم الخروج وقت الذروة مع ضرورة تناول الماء بشكل مستمر، أما بالنسبة لحالة الجو العامة فيستطيع المواطنين التنزه والخروج إلى شواطئ البحر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات مصر

سوف يسود غدا الجمعة 15/6/2018 طقس مرتفع الحرارة على محافظات مصر والمناطق الجنوبية، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على صعيد مصر، مع انعدام الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي سوف تغطي بعض المناطق، أما ما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فسوف نعرضها على حضراتكم بشكل توضيحي حسب ما جاء في بيان النشرة الجوية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مناطق الجمهورية

القاهرة 39 / 27.

وسط الدلتا 39 / 26.

الإسكندرية 34 / 18.

بلطيم 35 / 20.

مرسى مطروح 33 / 21.

السلوم 31 / 21.