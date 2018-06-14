الإفتاء تعلن ثبوت رؤية هلال «شوال»: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

Advertisements

ثبتت رؤية هلال شهر شوال ، للعام 1439 ، اليوم الخميس ، ليكون غدا الجمعة ، أول أيام عيد الفطر المبارك ، في مصر ، حسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية .

اللجان الشرعية والعلمية في دار الإفتاء المصرية ، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، استطلعت مساء اليوم الخميس ، هلال شهر شوال ، للعام الهجري 1439 .

Advertisements

وفي بيان رسمي ، أعلن مفتي الجمهورية ، الدكتور شوقي علام ، نتيجة الرؤية الشرعية ، لهلال شهر شوال ، حيث ثبت رؤية هلال شوال ، وبالتالي يكون غدا الجمعة ، أول أيام شهر شوال ، وأول أيام عيد الفطر المبارك 2018 .