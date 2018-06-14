السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة عيد الفطر

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بتبادل برقيات تهاني عيد الفطر المبارك مع أصحاب الفخامة والجلالة والسمو رؤساء وملوك العالم الإسلامي والعالم العربي بمناسبة العيد.

وقد أعلن الرئيس في برقيات التهاني الموجه إلى زعماء ورؤساء العالم العربي والإسلامي عن أصدق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله جل وعلا أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات.

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كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة على مسلمي جمهورية مصر العربية في الخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها التالي “الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأدعو الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان، عيدكم سعيد وتحيا مصر دائما في أعياد وتقدم وازدهار”.

كما تلقى الرئيس العديد من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدول المصرية قد أعربوا فيها عن خالص تهانيهم إلى السيد الرئيس متمنين أطيب الأماني للدولة المصرية بدوام الازدهار والتقدم.

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