منذ تولي الرئيس السيسي 4 وزراء مستمرون في الحكومة حتى الآن

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شهد عهد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والذي قد بدأ عامه الخامس منذ أيام قليلة سبعة تعديلات وزارية في ثلاثة حكومات، قد بدأت تشكيلها مع “المهندس إبراهيم محلب” خلال عام 2014.

وقد شكل المهندس إبراهيم محلب حكومته والتي استمرت في تولي أعمالها لمدة سنة كاملة، إلى أن تولى المهندس شريف إسماعيل والذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة المهندس إبراهيم محلب في ذلك الوقت ليتولى مهام رئاسة الحكومة واستمر في منصبه حتى بداية الولاية الثانية للرئيس المصرية.

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وقد تولى المهندس “مصطفى مدبولي” تشكيل الحكومة الجديدة الثالثة، والذي كان يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في حكومة كلاً من المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل.

وخلال سبعة تعديلات وزارية قد تم إجراءات على الحكومات المصرية الثلاثة سالفة الذكر نجد أن هناك أربعة من الوزراء قد تمسكوا في حقائبهم الوزارية منذ عام 2014، وهم “المهندس مصطفى مدبولي، الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزير الخارجية سامح شكري”.

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