بعد خروجهم من الحكومة.. «السيسي» يعين إسماعيل وصبحي وعبدالغفار مساعدين له

نشرت الجريدة الرسمية ، مساء أمس الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتعيين المهندس شريف إسماعيل ، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وتعيين الفريق أول صدقي صبحي ، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع ، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار ، مستشارا لرئيس الجمهورية ، لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب .
كما نشرت الجريدة الرسمية ، في العدد ذاته ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 269 لسنة 2018 ، والخاص بتشكيل الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي تولى إلى جانب رئاسة الوزراء ، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وأدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، أمس الخميس ، اليمين الدستورية ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتبدأ مهام عملها الجديد ، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، المستقيلة .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وهي كالتالي :
1. المهندس مصطفى كمال مدبولي محمد ، رئيسا لمجلس الوزراء ، ووزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
2. الفريق محمد أحمد زكي محمد ، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي .
3. الدكتور محمد مختار جمعة مبروك ، وزيرا للأوقاف .
4. الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي ، وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة .
5. غادة فتحي إسماعيل والي ، وزيرا للتضامن الاجتماعي .
6. سامح حسن شكري سليم ، وزيرا للخارجية .
7. الدكتور محمد سعيد أحمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي .
8. الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر ، وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي .
9. المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا ، وزيرا للبترول والثروة المعدنية .
10. نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف ، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج .
11. المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم ، وزيرا للعدل .
12. الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل ، وزيرا للموارد المائية والري.
13. الدكتور خالد أحمد العناني علي عز ، وزيرا للآثار .
14. محمد محمود أحمد سعفان ، وزيرا للقوى العاملة .
15. الدكتور علي السيد علي المصيلحي ، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية .
16. المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة ، وزيرا لشؤون مجلس النواب .
17. الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي ، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني .
18. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد ، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .
19. الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس ، وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
20. المهندس هشام عرفات مهدي أحمد ، وزيرا للنقل .
21. الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم ، وزيرا للثقافة .
22. الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط ، وزيرا للسياحة .
23. الدكتور محمد أحمد محمد معيط ، وزيرا للمالية .
24. يونس السيد حامد المصري ، وزيرا للطيران المدني .
25. محمود سيد عبد الحميد شعراوي ، وزيرا للتنمية المحلية .
26. محمود توفيق عبد الجواد قنديل ، وزيرا للداخلية .
27. الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد ، وزيرا للصحة والسكان .
28. الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز ، وزيرا للبيئة .
29. الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت ، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي .
30. الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
31. الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر ، وزيرا للشباب والرياضة .
32. المهندس عمرو عادل بيومي نصار ، وزيرا للتجارة والصناعة .
33. هشام أنور محمد توفيق ، وزيرا لقطاع الأعمال العام .
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