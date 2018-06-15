بعد خروجهم من الحكومة.. «السيسي» يعين إسماعيل وصبحي وعبدالغفار مساعدين له

منذ 48 دقيقة أخبار مصر
بعد خروجهم من الحكومة.. «السيسي» يعين إسماعيل وصبحي وعبدالغفار مساعدين له
عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية ، مساء أمس الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتعيين المهندس شريف إسماعيل ، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وتعيين الفريق أول صدقي صبحي ، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع ، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار ، مستشارا لرئيس الجمهورية ، لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب .

كما نشرت الجريدة الرسمية ، في العدد ذاته ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 269 لسنة 2018 ، والخاص بتشكيل الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي تولى إلى جانب رئاسة الوزراء ، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وأدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، أمس الخميس ، اليمين الدستورية ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتبدأ مهام عملها الجديد ، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، المستقيلة .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وهي كالتالي :

1. المهندس مصطفى كمال مدبولي محمد ، رئيسا لمجلس الوزراء ، ووزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

2. الفريق محمد أحمد زكي محمد ، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي .

3. الدكتور محمد مختار جمعة مبروك ، وزيرا للأوقاف .

4. الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي ، وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة .

5. غادة فتحي إسماعيل والي ،  وزيرا للتضامن الاجتماعي .

6. سامح حسن شكري سليم  ، وزيرا للخارجية .

7. الدكتور محمد سعيد أحمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي .

8. الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر ،  وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي .

9. المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا  ، وزيرا للبترول والثروة المعدنية .

10. نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف ، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج .

11. المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم  ، وزيرا للعدل .

12. الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل  ، وزيرا للموارد المائية والري.

13. الدكتور خالد أحمد العناني علي عز ، وزيرا للآثار .

14. محمد محمود أحمد سعفان ، وزيرا للقوى العاملة .

15. الدكتور علي السيد علي المصيلحي ،  وزيرا للتموين والتجارة الداخلية .

16. المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة  ، وزيرا لشؤون مجلس النواب .

17. الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي ، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني .

18. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد ، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .

19. الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس ، وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .

20. المهندس هشام عرفات مهدي أحمد ، وزيرا للنقل .

21. الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم ، وزيرا للثقافة .

22. الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط ، وزيرا للسياحة .

23. الدكتور محمد أحمد محمد معيط ، وزيرا للمالية .

24. يونس السيد حامد المصري ، وزيرا للطيران المدني .

25. محمود سيد عبد الحميد شعراوي ، وزيرا للتنمية المحلية .

26. محمود توفيق عبد الجواد قنديل ، وزيرا للداخلية .

27. الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد ، وزيرا للصحة والسكان .

28. الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز ، وزيرا للبيئة .

29. الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت ، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي .

30. الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

31. الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر ، وزيرا للشباب والرياضة .

32. المهندس عمرو عادل بيومي نصار ، وزيرا للتجارة والصناعة .

33. هشام أنور محمد توفيق ، وزيرا لقطاع الأعمال العام .