بعد خروجهم من الحكومة.. «السيسي» يعين إسماعيل وصبحي وعبدالغفار مساعدين له

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نشرت الجريدة الرسمية ، مساء أمس الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتعيين المهندس شريف إسماعيل ، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وتعيين الفريق أول صدقي صبحي ، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع ، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار ، مستشارا لرئيس الجمهورية ، لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب .

كما نشرت الجريدة الرسمية ، في العدد ذاته ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 269 لسنة 2018 ، والخاص بتشكيل الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي تولى إلى جانب رئاسة الوزراء ، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

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وأدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، أمس الخميس ، اليمين الدستورية ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتبدأ مهام عملها الجديد ، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، المستقيلة .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وهي كالتالي :

1. المهندس مصطفى كمال مدبولي محمد ، رئيسا لمجلس الوزراء ، ووزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

2. الفريق محمد أحمد زكي محمد ، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي .

3. الدكتور محمد مختار جمعة مبروك ، وزيرا للأوقاف .

4. الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي ، وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة .

5. غادة فتحي إسماعيل والي ، وزيرا للتضامن الاجتماعي .

6. سامح حسن شكري سليم ، وزيرا للخارجية .

7. الدكتور محمد سعيد أحمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي .

8. الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر ، وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي .

9. المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا ، وزيرا للبترول والثروة المعدنية .

10. نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف ، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج .

11. المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم ، وزيرا للعدل .

12. الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل ، وزيرا للموارد المائية والري.

13. الدكتور خالد أحمد العناني علي عز ، وزيرا للآثار .

14. محمد محمود أحمد سعفان ، وزيرا للقوى العاملة .

15. الدكتور علي السيد علي المصيلحي ، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية .

16. المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة ، وزيرا لشؤون مجلس النواب .

17. الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي ، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني .

18. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد ، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .

19. الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس ، وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .

20. المهندس هشام عرفات مهدي أحمد ، وزيرا للنقل .

21. الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم ، وزيرا للثقافة .

22. الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط ، وزيرا للسياحة .

23. الدكتور محمد أحمد محمد معيط ، وزيرا للمالية .

24. يونس السيد حامد المصري ، وزيرا للطيران المدني .

25. محمود سيد عبد الحميد شعراوي ، وزيرا للتنمية المحلية .

26. محمود توفيق عبد الجواد قنديل ، وزيرا للداخلية .

27. الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد ، وزيرا للصحة والسكان .

28. الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز ، وزيرا للبيئة .

29. الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت ، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي .

30. الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

31. الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر ، وزيرا للشباب والرياضة .

32. المهندس عمرو عادل بيومي نصار ، وزيرا للتجارة والصناعة .

33. هشام أنور محمد توفيق ، وزيرا لقطاع الأعمال العام .