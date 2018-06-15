الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر

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شارك السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أسر الشهداء احتفالية “عيد الفطر المبارك” صباح اليوم الموافق الجمعة، وذلك في احتفالية قد تم إقامتها في “مركز المنارة بالتجمع” بعد أداء صلاة العيد مباشرة.

ويجدر هنا الإشارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وعد خلال فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب والذي قد تم إقامته في محافظة القاهرة قبل شهر رمضان الكريم بيوم واحد بأن احتفالية عيد الفطر المبارك سوف تكون مع أسر الشهداء وأبنائهم كما كرر الرئيس الوعد مرة أخرى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي تم إقامته خلال شهر رمضان الكريم.

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وقد وجه الرئيس خلال احتفال اليوم بعيد الفطر التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري بشكل عام، وأسر وأبناء الشهداء بشكل خاص حين قال “أول أيام عيد الفطر المبارك نلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سوياً”.

وقد عبر الرئيس عن تقديره لكل شهداء الوطن المصري الذين قد بذلوا حياتهم ودمائهم فداء لهذا الوطن العظيم حيث قال “هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يعطي لأصحابه”.

وقد أدى الرئيس صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في “مسجد المشير” القائم في التجمع الخامس بصحبة عدد من كبار رجال الدولة المصرية، ومائة طفل من أبناء شهداء الشرطة والجيش المصري.

وقد عانق السيد الرئيس أبناء الشهداء عقب مشاركته لهم الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك في “مركز المنارة”، كما حرص السيد الرئيس على اصطحاب ومصافحة أبناء الشهداء فور وصوله وقد تناول وجبة الإفطار معهم.

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