انتشار كثيف لعناصر الشرطة النسائية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

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في إطار تأمين احتفال عيد الفطر المبارك حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان خلال الاحتفال بعطلة العيد انتشر العديد من عناصر الشرطة النسائية في محيط المتنزهات والحدائق العامة وكذلك دور العبادة والمسارح في محافظة القاهرة اليوم الموافق الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك لتأمين احتفالات المواطنين.

وقد تم انتشار عدد من ضابطات “قسم مكافحة العنف ضد المرأة” بشكل كبير وكثيف في محيط دور السينما، وكذلك في مناطق وسط البلد من أجل الحفاظ على النظام والأمن في تلك المناطق أثناء الاحتفال بفترة عيد الفطر المبارك.

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وقد تم تعيين خدمات أمنية بحثية وكذلك خدمات أمنية نظامية أمام الفنادق الكبرى والمحلات العامة والمسارح، والملاهي، والحدائق العامة والمراسي النيلية والمتنزهات لحفظ النظام والأمن خلال فترة العيد.

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