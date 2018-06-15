توافد كبير علي حديقة الحيوان في أول أيام عيد الفطر

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كعادة المصريين كل عام شهدت حديقة الحيوان بالجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك توافد العديد من المواطنين بشكل كبير للاحتفال بالعيد وسط تكثيف أمنى كبير لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

وقد أقبل العديد من الأطفال على حديقة الحيوان بالجيزة من أجل رسم أشكال الحيوانات على أيديهم وعلى وجوههم ونقش أسماء باستخدام الألوان والحنة، وتفاعل العديد من المواطنين مع “بيت السباع” والذي شهد إقبال كبير من قبل المواطنين.

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وقد توافد العديد من المواطنين منذ تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم على بوابات حديقة الحيوان من أجل الاحتفال بأول أيام عيد الفطر وسط مظاهر من السعادة والبهجة في أجواء لعب ولهو من قبل الأطفال.

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