في أول يوم عيد.. وزيرة الصحة لقيادات الوزارة “انزلوا اشتغلوا مش عايزة حد في المكاتب”

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في زيارة تفقدية قامت بها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة “هالة زايد” فقد وصلت إلى مقر هيئة الإسعاف القائمة في الجيزة من أجل تفقد “غرفة العمليات التابعة للهيئة” والتي تعد واحدة من أهم العناصر الرئيسية لتنفيذ خطة “التأمين الطبي” خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقد قامت الوزيرة بتفقد “سيارة إسعاف العناية المركز الحديثة” والتي قد تم توفيرها إلى الوزارة، وقد أبدت إعجابها الكبيرة بتلك السيارات بالإضافة إلى لنشات الإسعاف النهري، كما قامت الوزيرة بتفقد غرفة عمليات “هيئة الإسعاف” وسط حضور من القيادات والمسؤولين في وزارة الصحة والسكان.

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وقد أجرت وزيرة الصحة والسكان الاتصال بأحد قيادات الوزارة وقد طالبتهم فيه بالتأكد من تواجد “مصل الكلب، وتوافر اللقاحات المختلفة” بالإضافة إلى تنفيذها جولة تفتيشية للتأكد من تواجد الأطباء والأطقم الطبية في مختلف المستشفيات قائلة “مش عايزة حد في المكاتب كله ينزل يشتغل”.

وقد وجهت الدكتورة هالة زايد الشكر إلى شباب هيئة الإسعاف على جهودهم في تلقي بلاغات المواطنين قائلة “أكيد بتتلقوا بلاغات مصر كلها، ومجهودكم مقدر بالنسبة لنا تماماً”.

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