في حادثة غريبة من نوعها.. إعادة صلاة عيد الفطر بسوهاج 3 مرات

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في حادثة غريبة من نوعها تم إعادة صلاة عيد الفطر بإستاد سوهاج الرياضي 3 مرات، حيث طالب المصلون في الاستاد من وكيل الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عباس شومان إعادة صلاة عيد الفطر بعد أن قام الشيخ بأمهم في الصلاة، ليعيدها عليهم مرة أخرى إلا أن الأهالي قد اعترضوا أيضا على الطريقة الثانية في الصلاة ليؤديها بهم المستشار الديني بمحافظة سوهاج الشيخ زين الدين عبد الحكم.

وقد أعلن الدكتور عباس شومان في كلمته إلى جموع المصلين في استاد سوهاج الرياضي أنه قد أدى بهم الصلاة على “المذهب الحنفي”، ولكنهم طالبوا بإعادة الصلاة ويعيدها عليهم بعد اعتراض المصلين ظنا منهم أن الشيخ شومان قد أخطأ في الصلاة، وقد أوضح الشيخ شومان “أن الأهالي قد اعتادوا على الصلاة على المذهب المالكي والشافعي”.

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تعليق الشيخ زين الدين على صلاة “شومان”

وقد أعلن المستشار الديني لمحافظة سوهاج الشيخ “زين الدين عبد الحكم” أن صلاة وكيل الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عباس شومان صحيحة، ولكن الأهالي قد لم يعتادوا على أداء الصلاة بها.

وقد أدى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم في مشاركة منه لأهالي المحافظة في الساحة الرئيسية والتي قد تم تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف في “استاد سوهاج الرياضي”.

وقد حضر أيضا الصلاة مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج اللواء عمر عبدالعال، ورئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية في المحافظة، إلى جانب عدد من علماء ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وقد حضر شعائر صلاة العيد لهذا العام في محافظة سوهاج أكثر من خمسة آلاف مصلي من أبناء المحافظة والذين قد توافدوا إلى ساحة الاستاد منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر من أجل تأدية صلاة العيد.

كما قام المستشار الديني لمحافظة سوهاج الشيخ زين الدين العابدين بإلقاء خطبة العيد والتي تناولت فضل يوم العيد وآداب الاحتفال به، وقد أكد أن يوم العيد هو للبهجة والسرور، وجائزة من الله جل وعلا إلى عباده الصائمين، وقد أعلن أنه يجب على جموع المسلمين في ذلك اليوم التراحم والتزاور وصلة الأرحام والانتهاء من الخصومات والتشاحن بين الناس، وقد دعا إلى استمرار الطاعات والأعمال الصالحة بعد انتهاء الشهر الكريم.

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