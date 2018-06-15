10 تعليمات من وزير الداخلية الجديد خلال ظهوره الأول.. تعرف عليها

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قام اللواء “محمد توفيق “الذي يشغل منصب وزير الداخلية الجديد ، بعقد الاجتماع الأول له مع مساعديه خلال يوم الأمس الخميس 14 يونيو 2018، وذلك للوقوف على خطة استراتيجية الوضع الأمني خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع شدد وزير الداخلية على أهم التعليمات الموجهة لكبار مساعديه قبل ساعات قليلة من البدء في خطة تأمين عيد الفطر المبارك وهي:

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تقوية العلاقة بين الشعب ووزارة الداخلية من خلال التفاعل اليومي بشتي القطاعات بجميع محافظات الجمهورية.

دعم العلاقة بين المواطن ورجال الشرطة، وإحترام حقوق المواطنين وتنفيذ الخدمات الجماهيرية بأقصى سرعة ممكنة.

ضرورة الاهتمام بالسياسات الأمنية مع الأوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

تطبيق الخطط الأمنية للتخلص من المجموعات المتطرفة في جميع محافظات الجمهورية.

متابعة توجيه الضربات الاستباقية للتخلص من الخلايا والعناصر الإرهابية للتخلص من المخططات الإرهابية قبل حدوثها.

ضرورة المتابعة الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، لحل المشاكل والقضايا الأمنية.

ضرورة العمل على انضباط الشارع المصري لمواجهة الخارجين عن القانون .

الاهتمام بتطوير وتحديث طرق التدريب بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات التي تحقق تجهيز القوات للعمليات القتالية.

تقديم الرعاية اللازمة لأبناء جهاز الشرطة والتعرف على مطالبهم الشخصية و تنفيذها.

حماية الشعب المصري مسؤولية وطنية كبيرة تستدعي من الجميع بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن الوطني بالبلاد.

جدير بالذكر أن اللواء” محمد توفيق” قد أدي اليمين القانونية أمام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” كوزيراً للداخلية خلفاً للواء “مجدي عبد الغفار”.

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