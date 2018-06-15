السيسي يوجه بالإفراج عن «الغارمات»: «تحيا مصر» سيسدد ديونهم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، إنه وجه وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للإفراج عن جميع الغارمات ، من نزلاء السجون ، وذلك بعد أن وجه بسداد مديونياتهم ، من صندوق « تحيا مصر » .

ودون الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر حسابه الرسمي ، على موقع التواصل الاجتماعي ، « فيس بوك » : « وجهت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للإفراج عن جميع الغارمات. من السجون المصرية ، وذلك بعد سداد مديونياتهم ، من صندوق ( تحيا مصر ) ، وأكدت كذلك ، على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أسرهن » .

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وفي سياق متصل ، نفذ قطاع مصلحة السجون ، في وزارة الداخلية ، قرار رئيس الجمهورية ، رقم 260 ، لسنة 2018 ، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة ، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، للعام 1439 هجريا ، و2018 ميلاديا .

وأوضح قطاع مصلحة السجون ، في وزارة الداخلية ، أنه أفرج عن 2110 سجناء ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، حيث انعقدت لجنة الإفراج الشرطي ، في قطاع السجون ، وقررت الإفراج الشرطي ، عن 677 سجينا ، ممن انطبقت عليهم الشروط ، وذلك بإجمالي 2787 سجينا .

وكذلك ، أفرج قطاع السجون في وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، عن 960 غارما وغارمة ، ضمن حملة رئيس الجمهورية « سجون بلا غارمين أو غارمات » ، ولاتزال الحملة مستمرة ، من أجل فحص باقي الحالات ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للإفراج عن باقي الحالات .