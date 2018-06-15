السيسي يتلقى اتصالين هاتفيين لتهنئته بعيد الفطر من ملك البحرين ورئيس الصومال

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هنأ الملك حمد بن عيسى ، ملك البحرين ، اليوم الجمعة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، للعام 1439 هجريا ، وذلك في اتصال هاتفي ، أجراه اليوم بالرئيس السيسي .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن العاهل البحريني ، تقدم بخالص التهنئة ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، معربا في الوقت ذاته ، عن تمنياته لمصر ، قيادة وشعبا ، بكل الخير والاستقرار والتقدم .

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وخلال الاتصال الهاتفي ، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن خالص تقديره لملك البحرين ، على تهنئته الكريمة بعيد الفطر المبارك ، داعيا الله العلي القدير ، أن يعيد هذه المناسبة ، على مملكة البحرين الشقيقة ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية ، باليُمن والخير والبركات .

وفي سياق متصل ، أجرى الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتهنئته بعيد الفطر المبارك ، للعام 1439 هجريا .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، أن الرئيس الصومالي ، تقدم بخالص التهنئة ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنيا لمصر وشعبها ، كل الخير والتقدم والازدهار ، وللحكومة المصرية الجديدة ، التوفيق والنجاح .

وخلال الاتصال الهاتفي ، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن خالص تقديره للرئيس الصومالي ، داعيا الله العلي القدير ، أن يعيد هذه المناسبة ، على دولة الصومال الشقيقة ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية ، باليُمن والخير والبركات .

الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ، تناول آخر تطورات الأوضاع في الصومال ، حيث استعرض الرئيس الصومالي ، الخطوات التي تتخذها بلاده ، من أجل مكافحة الإرهاب ، معربا في الوقت ذاته ، عن حرص بلاده ، على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر ، إزاء مختلف القضايا .

من جانبه ، لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى قوة العلاقات ، التي تربط مصر والصومال ، مؤكدا في الوقت ذاته ، استمرار موقف مصر ، الداعم للصومال ، ومعربا عن حرص مصر. على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي ، بين البلدين .