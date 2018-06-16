وزارة السياحة تطلق حملتها للترويج لمصر فى مونديال روسيا

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بدأت وزارة السياحة، فى الترويج للمقصد المصري مع بداية العرس الكروي الأكبر والأهم فى العالم، وهو بطولة كأس العالم روسيا ٢٠١٨.

ووضح شعار (#ExperienceEgypt ) (#اكتشف_مصر) على لافتات الإعلانات المتحركة التي تظهر بالملعب خلال مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الأورغواي، وظهرت أيضا أثناء مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا.

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أن تواجد حملة (مصر – اكتشف واستثمر) كداعم إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم “روسيا 2018” والذي أعطى الفرصة للترويج لمصر والاستثمار فيها داخل الملاعب خلال الـ ٦٤ مباراة من مباريات البطولة.

وتابعت أن الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة ستتواجد في الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.

وقالت أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والمستمرة للترويج للمقصد المصري لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وإيمانا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ وغيرها من الأحداث التى تساعد على التسويق لمصر دوليا، بحيث تجذب هذه البطولة أعداد كبيرة من المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل أنحاء العالم.