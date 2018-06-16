«الصحة» تحذر المستشفيات الخاصة من عدم تطبيق قرار بشأن «الطوارئ»

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حذر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية ، في وزارة الصحة ، الدكتور علي محروس ، اليوم السبت ، المستشفيات الخاصة ، من عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء. الخاص بعلاج أول 48 ساعة طوارئ بالمجان ، في المستشفيات الخاصة ، مضيفا : « المستشفيات التي سوف تتقاعس عن التنفيذ ، ستغلقها وزارة الصحة » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، قال الدكتور علي محروس ، إن وزارة الصحة ، سوف تشن حملات على المستشفيات الخاصة ، فضلا عن استطلاع آراء المرضى في الطوارئ ، بشأن تطبيق القرار ، متابعا : « من يثبت تورطه في عدم التنفيذ ، سوف تتم معاقبته » .

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وزاد رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية ، في وزارة الصحة ، قائلا إن هناك آليات ، تتخذها وزارة الصحة ، تضمن تنفيذ القرار ، بشكل يصب في صالح المريض ، مؤكدا في الوقت ذاته ، رفع حالة الطوارئ في للإدارة ، حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .