تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام العيد اليوم السبت 16 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم السبت ، على السواحل الغربية ، يكون حار على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

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وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال مصر ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار على السواحل الغربية ، أما الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة ، تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة ، وتكون مثيرة للرمال .

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فإنها تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وفيما يخص حالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون جنوبية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 28 – 42 .

– وسط الدلتا : 27 – 40 .

– الإسكندرية : 24 – 32 .

– بلطيم : 25 – 32 .

– مطروح : 21 – 29 .

– السلوم : 20 – 31 .

– سيوة : 24 – 36 .

– بورسعيد : 26 – 31 .

– دمياط : 24 – 32 .

– العريش : 19 – 43 .

– رفح : 18 – 42 .

– الإسماعيلية : 25 – 41.

– السويس : 26 – 40 .

– رأس سدر : 26 – 39 .

– نخل : 22 – 41 .

– نويبع : 28 – 39 .

– طابا : 24 – 39 .

– سانت كاترين : 21 – 36 .

– الطور : 25 – 39 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 28 – 40 .

– مرسى علم : 28 – 36 .

– الفيوم : 27 – 43 .

– بني سويف : 26 – 43 .

– المنيا : 25 – 44 .

– أسيوط : 27 – 44 .

– سوهاج : 26 – 44 .

– قنا : 28 – 44.

– الأقصر : 26 – 45 .

– أسوان : 31 – 45 .

– أبو سمبل : 31 – 43 .

– الوادي الجديد : 26 – 46 .

– شلاتين : 27 – 39 .

– أبو رماد : 27 – 38 .

– رأس حدربة : 28 – 38 .

– حلايب : 29 – 37 .