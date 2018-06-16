برامج ترفيهية بالمراسي النيلية وقيمة التذكرة 15 جنيها للقناطر

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صرح رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة للمراسي النهرية المهندس “سيد عبدالفتاح” أن المراسي النهرية تعمل على إتاحة الفرصة للتنزهة لجميع المواطنين المصريين في مقابل مادي يعد متوسط.

وجاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية للمهندس سيد عبدالفتاح على برنامج “صباح الخير يا مصر” والذي يتم إذاعته عبر التليفزيون المصري، وأكد “أن محطة ماسبيرو للأتوبيس النهري تبدأ عملها بشكل يومي في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى تمام الساعة الحادية عشر ليلاً، كما تنطلق منها رحلات متجه إلى القناطر الخيرية”.

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وأكد أن الرحلة النهرية المتوجهة إلى القناطر الخيرية تستغرق ساعتين تقريباً، و تنتظر في محطة القناطر لتعود مرة أخرى بالركاب في حلول الساعة الخامسة مساءً، وأكد أن سعر التذكرة إياب وذهاب مقابل خمسة عشر جنيه مصري، إلى جانب أن سعر التذكرة من ماسبيرو إلى حديقة الحيوان بالجيزة هي اثنين جنيه مصري فقط.

وأوضح المهندس سيد عبدالفتاح أن الأتوبيس النهري مكيف، ويحتوي على دور أرضي ودور علوي ويتم تشغيل الدي جي، إلى جانب احتوائه على العديد من البرامج الترفيهية، كما أن هناك حمامات داخل الأتوبيس على أعلى مستوى، كما أن هناك تأمين للركاب عن طريق “البحارة” المتواجدين داخل وحدات الأتوبيس النهري.

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