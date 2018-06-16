وزير النقل: حركة القطارات منتظمة وتم السيطرة على السوق السوداء

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أكد وزير النقل والمواصلات هشام عرفات أن ثاني أيام عيد الفطر المبارك قد تزايدت فيه حركة المواطنين بشكل كبير وخصوصاً أن أول أيام عيد الفطر قد صادفت موعد مباراة أوروجواي مع المنتخب المصري مما أدى إلى تخفيف الحركة بشكل كبير أمس.

وأضاف الوزير خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز أن حركة قطارات السكك الحديدية هي الحركة الرئيسية لذلك فقد تم التركيز على خدمات السكك الحديدية قبل فترة عيد الفطر المبارك بفترة، وخصوصاً أن حركة القطارات تزيد بثلاثة أضعاف المعتاد خلال فترة العيد.

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وقد أوضح وزير النقل والمواصلات أن عدد عربات القطارات قد زادت قبيل فترة العيد من أجل استيعاب كم أكبر من الركاب ومواجهة الضغط على مرفق السكك الحديدية، وحتى لا ينشأ السوق السوداء لتذاكر القطارات، لذلك قد تم توفير تذاكر القطارات والعمل على تسهيل الحصول عليها من خلال المحطات الرسمية.

وأكد الوزير أن القطارات تعمل بشكل دائم ومنتظم وفي مواعيدها المقررة، ولازالت القطارات المخصوصة التي قد تم إدراجها قبيل فترة العيد تعمل على تقديم الخدمة إلى الركاب بشكل مناسب كما سوف تستمر في العمل لمدة خمسة أيام وحتى يوم السبت القادم.