بعد ارتفاع أسعار البنزين.. زيادة تعريفة السيارات الأجرة في القاهرة والجيزة

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بعد ارتفاع أسعار البنزين والوقود اليوم بعد القرار الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد صحب تلك الزيادة زيادة في تعريفة السيارات الأجرة في جميع مواقف محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة.

وقد أعلنت الوزارة منذ صباح اليوم السبت عن ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات البترولية، وقد أوضحت أن مجلس الوزراء المصري قد أقر زيادة اسعار المنتجات البترولية اعتباراً من تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2018.

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تعريفة ركوب السيارات الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين

فقد أصبحت تعريفة ركوب السيارة الأجرة في خط السبتية، جامعة القاهرة، الهرم 275 قرشاً بدلاً من 225 قرشاً، وتعريفة السبتية، ميدان سفنكس، بولاق الدكرور فقد أصبحت 225 بدلاً من 175 قرشاً، وخط السبتية، الأوبرا، الجيزة أصبحت سعر التعريفة 275 قرشاً بدلاً من 225 قرشاً.

وأصبحت سعر تعريفة خط السبتبة قسم امبابة، أمبابة 225 قرشاً بدلا من 175 قرشاً، وأصبحت تعريفة السبتية قسم امبابة البصراوي 225 بدلاً من 175 قرشاً، وتعريفة السبتبة محطة المياه، الوراق أصبحت 250 قرشاً بدلاً من 200 قرش.

كما أصبحت تعريفة السبتبة قسم امبابة الوحدة 225 قرشاً بدلاً من 175 قرشاً، وتعريفة السبتبة قسم امبابة الكيت كات سعر 225 قرشاً بدلاً من 175 قرش، وخط عبدالمنعم رياض كوبري شبرا العلوي المؤسسة أصبحت بسعر 225 قرشاً.

وأصبحت تعريفة سعر عبدالمنعم رياض القناطر الخيرية بسعر 425 قرشاً، وخط عبدالمنعم رياض الكيت كات امبابة بسعر 225 قرشاً، وسعر خط عبدالمنعم رياض جامعة القاهرة، فيصل بسعر 375 قرشاً، وسعر تعريفة عبدالمنعم رياض أو طريق مصر إسكندرية الصحراوي السادس من أكتوبر المحور بسعر 575 قرشاً.

وأصبحت تعريفة خط عبدالمنعم رياض ميدان الرماية السادس من أكتوبر الهرم بسعر 575 قرشاً، وخط باب الشعرية مزلقان الدويقة الدويقة بسعر 225 قرشاً، وسعر تعريفة خط باب الشعرية الفردوس منشأة ناصر بسعر 225 قرشاً.

وتعريفة خط الكيلو 25 العباسية أحمد حلمي بسعر 475 قرشاً، وسعر تعريفة خط الكيلو 4,5 العباسية أحمد حلمي بسعر 375 قرشاً، وسعر خط حدائق القبة جامعة الأزهر الحي السابع بسعر 225 قرشاً، وسعر خط قسم الحدائق العباسية بسعر 225 قرشاً، وأصبح سعر خط مدينة السلام مرابعة العدوية باب الشعرية بسعر 475 قرشاً.

كما أصبحت تعريفة مدينة السلام منشية البكري باب الشعرية بسعر 475 قرشاً، وسعر تعريفة مدينة السلام منشبة البكرية العتبة سعر 475 قرشاً، وسعر مدينة السلام منشية البكري احمد حلمي سعر 425 قرشاً.

وقد أصبحت تعريفة مدينة السلام النهضة سوق العبور سعر 275 قرشاً، وسعر خط أبو العلا ميدان سفنكس بولاق الدكرور بسعر 275 قرشاً، وخط أبو العلا الكيت كات امبابة بسعر 225 قرشاً، وسعر تعريفة خط أبو العلا الكيت كات المحكمة بسعر 225 قرشاً،.

ويجدر هنا الإشارة أن الزيادة على تعريفة السيارات الأجرة قد زادت بمقدار خمسون قرشاً إلى مائة وخمسين قرشاً مثل تعريفة سيارات أجرة خط حلوان السادس من أكتوبر فقد زادت من 800 قرش إلى 950 قرش، وكذلك خط عبدالمنعم رياض التجمع الثلاث الشباب فقد زادت من ستة جنيهات ونصف إلى ثمانية جنيهات.

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