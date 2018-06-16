درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 يونيو 2018.. انكسار الموجة الحارة اليوم

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في الموجة الحارة التى اجتاحت البلاد من أول أيام عيد الفطر المبارك والتي بدأت في الانكسار التدريجي من بعد ظهر ثاني أيام العيد، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية مزيدا في الانخفاض غدا على شمالي البلاد، ليعم طقس لطيف على سواحلنا الشمالية، مائل للحرارة على محافظة القاهرة ومناطق وجه بحري، مع إرتفاع للحرارة على المناطق الجنوبية وشمال الصعيد، أكثر ارتفاعا على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وسوف تظهر سحب منخفضة في شمالي البلاد، مع وجود رياح شمالية غربية، تنشط هذه الرياح على خليج السويس ومناطق البحر الأحمر، مما يترتب عليه حدوث اضطرابا في حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق، أما فيما يخص حالة البحر الأبيض فسوف تكون الرياح متوسطة إلى معتدلة، مصحوبة بارتفاع في الامواج بنسبة متر إلى متر ونصف، وسوف تكون هذه الرياح سطحية إلى شمالية غربية، جدير بالذكر أن هذه الرياح سوف تكون معتدلة بالنسبة لحالة البحر الأحمر، مع إرتفاع في الامواج من متر ونصف إلى مترين، وهى سطحية شمالية غربية.

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وسوف نعرض على حضراتكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة 26 /37.

وسط الدلتا 26/ 37.

الأسكندرية 22/ 29.

بلطيم 22/ 29.

مطروح 23/ 27.

السلوم 20 /30.

سيوة 25 /40.

بورسعيد 24 /28.

دمياط 24 /28.

العريش 23/ 29.

رفح 24 /30.

الإسماعيلية 24/ 36.

السويس 25/ 36.

رأس سدر 24/ 35.

نخل 23/ 36.

نويبع 28/ 37.

طابا 26/ 35.

كاترين 21/ 36.

الطور 27 /35.

شرم الشيخ 30/ 39.

الغردقة 28/ 39.

مرسى علم 28 /38.

الفيوم 26/ 38.

بني سويف 26/ 38.

المنيا 27 /39.

أسيوط 27/ 40.

سوهاج 27/ 42.

قنا 28 /44.

الأقصر 28/ 45.

أسوان 29/ 46.

أبوسمبل 30/ 44.

الوادي الجديد 27/ 43.

شلاتين 27/ 39.

أبورماد 27/ 38.

رأس حدربة 28/ 38.

حلايب 29/ 37.