وزيرة الصحة تعلن تكليف “القاصد” للطب العلاجي و “عزمي” لأمانة المراكز بوزارة الصحة

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
وزيرة الصحة تعلن تكليف “القاصد” للطب العلاجي و “عزمي” لأمانة المراكز بوزارة الصحة
هالة زايد

قامت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة “هالة زايد” بإصدار قرار وزاري بتعيين الدكتور “أحمد محيى القاصد” رئيس للطب العلاجي ومشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما قامت الدكتورة هالة زايد أيضا بإصدار قرار وزاري أخرى بتعيين الدكتور “محمد عزمي” وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة سابقاً ليتولى مهام رئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلفاً للدكتور “أحمد محي القاصد”.

ويجدر هنا الإشارة أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قد تولت منصبها خلفاً للدكتور أحمد عماد الدين راضي في الحكومة الجديدة المشكلة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي.

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