مطار القاهرة يعلن عن استقبال 4404 معتمر عائدون بعد أداء مناسك عمرة رمضان

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استقبل “مطار القاهرة الدولي” اليوم الأحد عشرين رحلة طيران قد تم تسييرها من قبل “مصر للطيران” من مطار المدينة المنورة ومطار جدة من أجل عودة أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة معتمر بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن رحلات عودة المعتمرين المصريين.

وقد أعلنت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي أن “مبنى الرحلات الموسمية المخصص لرحلات مصر للطيران قد قام باستقبال خمسة عشر رحلة من مطار جدة على متنها ثلاثة الف ومائتين وخمسة وسبعين معتمر، وخمسة رحلات من مطار المدينة المنورة على متنها ألف ومائة وتسعة وعشرين ليصل إجمالي عدد المعتمرين المصريين أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة.

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وقد تم تشكيل فريق من العلاقات العامة في “الشركة الوطنية مصر للطيران” من أجل العمل على سرعة الانتهاء من إجراءات خروج المعتمرين فور وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وقد أعلنت مصادر في الشركة أن مرحلة عودة المعتمرين من السعودية سوف تشهد كثافة في التشغيل، وأضافت أنه من المخطط أن يصل متوسط عدد رحلات العودة إلى ما يقارب من خمسة وعشرين رحلة يومياً، بإجمالي عدد أربعمائة وخمسين رحلة جوية خلال الفترة من الثاني عشر إلى الثلاثين من شهر يونيو الحالي لعام 2018.

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