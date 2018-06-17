تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 يونيو 2018

تنخفض درجات الحرارة ، اليوم الأحد ، على شمال البلاد ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة. تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط ، قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر ، فأكد خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 26 – 37 .
– وسط الدلتا : 26 – 37 .
– الإسكندرية : 22 – 29 .
– بلطيم : 22 – 29 .
– مطروح : 23 – 27 .
– السلوم : 20 – 30 .
– سيوة : 25 – 40 .
– بورسعيد : 24 – 28 .
– دمياط : 24 – 28 .
– العريش : 23 – 29 .
– رفح : 24 – 30 .
– الإسماعيلية : 24 – 36 .
– السويس : 25 – 36 .
– رأس سدر : 24 – 35 .
– نخل : 23 – 36 .
– نويبع : 28 – 37 .
– طابا : 26 – 35 .
– سانت كاترين : 21 – 36 .
– الطور : 27 – 35 .
– شرم الشيخ : 30 – 39 .
– الغردقة : 28 – 39 .
– مرسى علم : 28 – 38 .
– الفيوم : 26 – 38 .
– بني سويف : 26 – 38 .
– المنيا : 27 – 39 .
– أسيوط : 27 – 40 .
– سوهاج : 27 – 42 .
– قنا : 28 – 44 .
– الأقصر : 28 – 45 .
– أسوان : 29 – 46 .
– أبو سمبل : 30 – 44 .
– الوادي الجديد : 27 – 43 .
– شلاتين : 27 – 39 .
– أبو رماد : 27 – 38 .
– رأس حدربة : 28 – 38 .
– حلايب : 29 – 37 .
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