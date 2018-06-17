تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 يونيو 2018

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تنخفض درجات الحرارة ، اليوم الأحد ، على شمال البلاد ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة. تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط ، قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر ، فأكد خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 26 – 37 .

– وسط الدلتا : 26 – 37 .

– الإسكندرية : 22 – 29 .

– بلطيم : 22 – 29 .

– مطروح : 23 – 27 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 25 – 40 .

– بورسعيد : 24 – 28 .

– دمياط : 24 – 28 .

– العريش : 23 – 29 .

– رفح : 24 – 30 .

– الإسماعيلية : 24 – 36 .

– السويس : 25 – 36 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 23 – 36 .

– نويبع : 28 – 37 .

– طابا : 26 – 35 .

– سانت كاترين : 21 – 36 .

– الطور : 27 – 35 .

– شرم الشيخ : 30 – 39 .

– الغردقة : 28 – 39 .

– مرسى علم : 28 – 38 .

– الفيوم : 26 – 38 .

– بني سويف : 26 – 38 .

– المنيا : 27 – 39 .

– أسيوط : 27 – 40 .

– سوهاج : 27 – 42 .

– قنا : 28 – 44 .

– الأقصر : 28 – 45 .

– أسوان : 29 – 46 .

– أبو سمبل : 30 – 44 .

– الوادي الجديد : 27 – 43 .

– شلاتين : 27 – 39 .

– أبو رماد : 27 – 38 .

– رأس حدربة : 28 – 38 .

– حلايب : 29 – 37 .