وزيرة الصحة: السيسي كلفنا بعلاج غير القادرين «بكرامة»

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بدأت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، اليوم الأحد ، زيارة إلى محافظة بورسعيد ، للاطمئنان على الأوضاع الطبية في المحافظة ، وذلك قبل بدء العمل ، بقانون التأمين الصحي الجديد الشامل .

وتهدف جولات الدكتورة هالة زايد ، إلى التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ، من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ، والتى سوف تصبح أساس المنظومة الجديدة ، فضلا عن التأكد من تنفيذ الخطة الطبية ، الموضوعة على أرض الواقع .

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وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الأحد ، قالت وزيرة الصحة والسكان ، إن العلاج على نفقة الدولة ، حق للمواطنين غير القادرين ، والذين لا يتوفر علاجهم في مصر ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى أن الوزارة ، سوف توفر الاعتمادات المالية المطلوبة ، وذلك بالتعاون مع وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، وذلك من أجل ضمان توفير الدواء للمريض ، وسبل توفير علاجه ، في القاهرة والمحافظات .

وأوضحت الدكتورة هالة زايد ، أن وزارة الصحة والسكان ، معنية في الأساس ، بتقديم الخدمات للمواطنين ، وواجبنا توفيرها لهم بشكل دائم ، وزادت : « الوزارة سوف تسعى ، إلى التوسع في تطبيق مناظرة المرضى عن بعد ، وتوسيع اختصاصات المجالس الطبية الفرعية في المحافظات ، وذلك للتسهيل على المرضى ، في الحصول على القرارات ، لحين تعميم تجربة التأمين الصحي ، في جميع أنحاء الجمهورية » .

وأكدت وزيرة الصحة والسكان ، أن حق العلاج أمانة نؤديها لكل مواطن ، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلفنا بأدائها لكل مصري ، خاصة غير القادرين ، وأضافت : « سوف يتم تطوير وهيكلة جميع المستشفيات ، فضلا عن تفعيل نظم الاستعلام والحجز ، حفاظا على كرامة المرضى » .