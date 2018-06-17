تعرف على حالة المرور اليوم الأحد 17 يونيو 2018

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انتظمت حركة المرور ، في شوارع القاهرة والجيزة ، صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وسط وجود أمني في الشوارع والميادين ، بهدف ملاحظة حركة السيارات ، وتأمين رحلات المواطنين ، على الطرق والمحاور والكباري المختلفة ، في القاهرة والجيزة ، فضلا عن سحب الكثافات المرورية ، وإزالة أي معوقات ، تمنع المواطنين عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، وكوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس ، وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط القاهرة ، بينما ازدحم محيط جامعة القاهرة بالسيارات ، بسبب أعمال إنشاء نفق في ميدان النهضة ، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات ، في شارع النيل السياحي ، ومديرية أمن الجيزة ، وعلى الكورنيش .

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وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور الجيزة ، في شوارع الجيزة ، والنيل السياحي ، والهرم ، والبحر الأعظم ، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد ، والوراق ، والمريوطية ، وذلك وسط انتشار الخدمات ، على الطرق كافة .