خبير استراتيجي يحذر النظام من تداعيات رفع الأسعار

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أطلق اللواء السابق والخبير الاستراتيجي “عادل سليمان” تحذيراً إلى النظام السياسي من سلبية المواطنين والشعور بحالة من اللامبالاة، حيث أنها تمثل خطر كبير على السلطة.

وقد أعلن عادل سليمان على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “انتبهوا أيها السادة أخطر ما يمكن أن يتعرض له نظام حكم، هو أن يدير له الناس ظهورهم، وتعم حالة من اللامبالاة، و الأنا مالية، وهي وسيلة الشعوب المغلوبة على أمرها، وسلوك يبدو سلبياً، ولكنه مع الوقت ينخر في عظام النظام؟”.

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وقد أتت تلك التصريحات من الخبير الاستراتيجي بعد قرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار المنتجات البترولية، ليصبح سعر بنزين 80 بسعر خمسة جنيهات ونصف، وبنزين 92 بسعر ستة جنيهات وخمسة وسبعون قرشاً، وقد أصبح سعر لتر السولار بخمسة جنيهات ونصف، وسعر بنزين 95 بسعر سبعة جنيهات وخمسة وسبعون قرشاً، وسعر أنبوبة البوتاجاز المخصصة للاستعمال المنزلي بسعر خمسون جنيه، والأنبوبة التجارية بسعر مائة جنيه.

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