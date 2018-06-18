الصحة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار الدواء بعد تحريك أسعار المحروقات

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بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية ثارت حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع المصري حول السلع والخدمات التي سوف يؤثر فيها قرار الزيادة بشكل مباشرة وسوف يؤدي إلى ارتفاع قيمتها وأسعارها ومن بين تلك المشكلات أسعار الأدوية هل ستتأثر بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة؟

وزيرة الصحة تحسم الجدل في مسألة ارتفاع سعر الأدوية

وقد حسمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الجدل في تلك المسألة حيث أعلنت “أنه لا صحة لرفع أسعار الدواء بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة”.

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وأضافت الدكتورة هالة زايد في تصريحات صحفية لها منذ اللحظات الأولى التي تم فيها الإعلان عن توليها مهام وزارة الصحة والسكان بأنها سوف تقوم بوضع ملف خاص لتوفير نواقص الأدوية التي لا يوجد لها مثيل محلي داخل الأسواق المصرية خلال مدة قصيرة إلى جانب العمل على توفير بدائل وخصوصاً للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وقد أكدت وزيرة الصحة والسكان قائلة “أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها صالح المريض، وتقديم خدمة طبية تليق بجمع المصريين”، وقد أضافت أن توجيهات القيادة السياسية المصرية في هذا الصدد صريحة وواضحة، وأشارت أن هناك دعم سياسي كبير من أجل الارتقاء “بالمنظومة الطبية المصرية”.

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