تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 يونيو 2018  

يسود اليوم الإثنين ، طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 25 – 36 .
– وسط الدلتا : 24 – 35 .
– الإسكندرية : 21 – 28 .
– بلطيم : 22 – 28 .
– مطروح : 21 – 27 .
– السلوم : 20 – 28 .
– سيوة : 22 – 35 .
– بورسعيد : 24 – 29 .
– دمياط : 24 – 29 .
– العريش : 23 – 31 .
– رفح : 22 – 30 .
– الإسماعيلية : 23 – 37 .
– السويس : 24 – 36 .
– رأس سدر : 25 – 37 .
– نخل : 23 – 38 .
– نويبع : 28 – 37 .
– طابا : 25 – 34 .
– سانت كاترين : 21 – 33 .
– الطور : 27 – 38 .
– شرم الشيخ : 28 – 37 .
– الغردقة : 28 – 38 .
– مرسى علم : 28 – 37 .
– الفيوم : 25 – 37 .
– بني سويف : 25 – 37 .
– المنيا : 25 – 37 .
– أسيوط : 26 – 38 .
– سوهاج : 27 – 40 .
– قنا : 28 – 43 .
– الأقصر : 28 – 44 .
– أسوان : 29 – 45 .
– أبو سمبل : 30 – 43 .
– الوادي الجديد : 28 – 42 .
– شلاتين : 26 – 39 .
– أبو رماد : 27 – 38 .
– رأس حدربة : 28 – 38 .
– حلايب : 29 – 37 .
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