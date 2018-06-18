«المرور» تخصص أرقاما لشكاوى «تعريفة الركوب»: أبلغوا عن المخالفين

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، اليوم الإثنين ، تخصيص خطوطا ساخنة ، للإبلاغ عن سائقي سيارات الأجرة أو السرفيس ، الذين يتلاعبون في تعريفة الركوب ، حيث خصصت إدارة المرور ، رقمي « 136 » و « 01155554444 » ، للإبلاغ عن المخالفين ، حيث ينتقل ضباط مباحث المرور ، إلى مكان الواقعة ، لضبط المخالفين لتعريفة الركوب .

وكذلك ، خصصت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، أرقاما أخرى للإبلاغ عن أي ارتفاع ، في أسعار تعريفة الركوب ، ومن بينها « 01205344444 » ، فضلا عن نشر إدارة المرور ، الخدمات المرورية في المواقف كافة ، بغرض منع استغلال السائقين .

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .