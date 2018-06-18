بعد زيادة أسعار المحروقات.. تعرف على تعريفة ركوب «أوبر» الجديدة

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لحقت شركة « أوبر » لخدمات النقل الخاص ، اليوم الإثنين ، بمنافستها في السوق المصري « كريم » ، وعدلت تعريفة ركوب سياراتها ، وذلك بعد قرار زيادة أسعار المحروقات .

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الإثنين ، أعلنت « أوبر » ، أنها سوف تبدأ تطبيق « التعريفة الجديدة » ، صباح اليوم الإثنين ، لتصبح بداية الرحلة داخل محافظات القاهرة الكبرى ، 7 جنيهات دون تغيير ، إضافة إلى رفع سعر الكيلو متر ، إلى 2.30 جنيه ، بدلا من جنيهين ، كما أصبح سعر دقيقة الانتظار ، 30 قرشا .

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وفي محافظة الإسكندرية ، ذكرت « أوبر » ، أنه تم رفع سعر بداية الرحلة ، إلى 6.50 جنيه ، بدلا من 6 جنيهات ، كما أصبح سعر الكيلو متر ، 2.30 جنيه ، مقارنة بجنيهين ، قبل زيادة أسعار المحروقات ، فضلا عن تثبيت سعر دقيقة الانتظار ، عند 30 قرشا .

وفيما يخص المحافظات والمدن الأخرى ، التي تقدم « أوبر » خدماتها داخل شوارعها ، وهي «الغردقة ، المنصورة ، الزقازيق ، طنطا ، ودمنهور » ، تم تثبيت سعر بداية الرحلة ، عند 6 جنيهات ، فضلا عن زيادة سعر الكيلو متر ، من 1.85 جنيه ، إلى 2.10 جنيه ، وسعر دقيقة الانتظار ، أصبح 30 قرشا ، بدلا من 25 قرشا .

يذكر أن شركة « كريم » ، لخدمات النقل الخاص ، أخطرت سائقيها ، بتعديل قيمة فتح العداد ، لتصبح 7.5 جنيه ، بدلا من 5.25 ، في سيارات GO .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .