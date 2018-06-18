«التموين»: نتحمل فارق سعر السولار لثبيت سعر الرغيف عند «5 قروش»

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أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الإثنين ، قرارا وزاريا ، بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، المهندس مصطفى مدبولي ، بشأن تعديل أسعار الوقود .

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، تضمن تحمل الحكومة فارق سعر السولار ، وذلك بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن ، عند « 5 قروش » ، على أن تتولى هيئة السلع التموينية ، وضع باقي تكلفة إنتاج الخبز ، في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز ، وذلك بعد خصم « 5 قروش » ، التي يسددها المواطن ، في مقابل كل رغيف ، يحصل عليه من صاحب المخبز .

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وكذلك ، تضمن قرار الدكتور علي المصيلحي ، احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج للرغيف ، « 16 قرشا » للخبز الطري ، وبالنسبة للخبز « الملدن » ، تم تحديد تكلفة التصنيع « 17.5 قرش » ، على أن يتم خصم « 5 قروش » ، يسددها المواطن ، بينما يتم وضع باقي قيمة التصنيع ، لصاحب المخبز ، في حسابه البنكي ، وذلك طبقا للآليات التي يتم محاسبة صاحب المخبز عليها ، في الوقت الحالي .

وزير التموين والتجارة الداخلية ، قال إن الحكومة ، سوف تتحمل فارق سعر السولار ، وهو الأمر الذي ينعكس ، على زيادة قيمة الدعم ، الذي تتحمله الحكومة ، لتصل تكلفة الرغيف ، إلى أكثر من 55 قرشا ، حيث يتم يوميا إنتاج نحو 275 مليون رغيف ، يستفيد منها 80 مليون مواطن ، مقيدين على البطاقات التموينية .

ووجه الدكتور علي المصيلحي. الأجهزة الرقابية. ومديرب التموين في المحافظات ، على مستوى الجمهورية ، بتشديد الرقابة ، إضافة إلى مراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية ، من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة ، فضلا عن التزام الأطراف كافة ، بالتعامل بهذه الأسعار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .