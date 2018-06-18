الحكومة: عازمون على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بحسم.. ودون مخالفات

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، السفير أشرف سلطان ، اليوم الإثنين ، إن مباحث التموين ، والمرور ، تكثفان جهودهما ، لضمان عدم التلاعب في الأسعار ، فضلا عن التشديد على مراقبة التعريفة ، ومتابعة مواقف السيارات ، ومستودعات أنابيب البوتاجاز المنزلية .

وفي مداخلة هاتفية ، لقناة « أون لايف » الفضائية ، أوضح السفير أشرف سلطان ، أنه تم التعامل مع 115 شكوى ، وردت من 18 محافظة ، حيث تم التحقق منها ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، بما يتفق مع طبيعتها .

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ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أنه كان هناك شكوى ، وردت من محافظة كفر الشيخ ، بشأن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز ، وتم تحرير محضر للمخالفين ، فضلا عن التواصل مع المواطنين ، وشرح ما اتخذ من إجراءات ، بحق المشكو ضدهم .

وبشأن شكاوى استغلال بعض السائقين ، في رفع تعريفة الركوب ، قال السفير أشرف سلطان : « لن نترك المجال مفتوحا لأي سائق ، كي يتلاعب بتعريفة الركوب ، نحن عازمون على تطبيق التعريفة الجديدة بكل حسم » .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .