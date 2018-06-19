وزير التموين يصدر قراراً بتعديل أسعار الخبز

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أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا وزاريا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار الوقود.

واحتوى القرار، على تحمل الحكومة فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش، على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش التي يقوم المواطن بدفعها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز.

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واحتوى القرار أيضاً الذي أصدره المصيلحي على احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج للرغيف 16 قرش للخبز الطري، وبالنسبة للخبز الملدن وتم تحديد تكلفة التصنيع 17.5 قرشا على أن يتم خصم 5 قروش يقوم المواطن بسدادها ويتم وضع باقي قيمة التصنيع لصاحب المخبز في حسابه البنكي وفقا للطريقة التي يتم محاسبة صاحب المخبز عليها خلال الوقت الحالى.

وأشار المصيلحي إلى أن تحمل الحكومة فارق سعر السولار يعود بشكل طبيعى على زيادة قيمة الدعم الذي تتحمله الحكومة لتصل تكلفة الرغيف إلى أكثر من 55 قرشا في الرغيف بحيث يتم يوميا إنتاج ما يقرب من 275 مليون رغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن مدرجين على البطاقات التموينية.

ووجه الوزير تعليماته إلى الأجهزة الرقابية ومديري التموين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة تشديد الرقابة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة وأهمية التزام جميع الأطراف بالتعامل بالأسعار واتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد كل من يتعدى على القرار أو يخالفه.