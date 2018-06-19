الرئيس السيسي يكشف عن مفاجأة للمصريين خلال أيام

Advertisements

سوف يقوم الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة خلال الفترة القادمة، ومن أهم هذه المشروعات قناطر أسيوط الجديدة، والتي تقوم بخدمة 5 محافظات، وافتتاح حوالي 32 مستشفى بـ 9 محافظات بمنطقة الصعيد، هذا بالإضافة إلى افتتاح مشروع الأسمرات 3 ، و افتتاح ثلاثة محطات كهرباء جديدة، وروضة السيدة بمنطقة السيدة زينب.

وقد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان بعدة مفاجآت، وأمور تفرح الشعب المصري بعد العيد قائلاً:” خلال الفترة القادمة سوف تجدوا أمور تفرحكم، وإحنا مرضناش نفتتح مشروعات في شهر رمضان علشان الصيام، وبعد العيد توجد افتتاحات عديدة”.

Advertisements

ويقدم موقع كل حصري أهم تفاصيل المشروعات القومية والتي من المفترض أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها خلال الأيام القادمة وهي كالآتي:

قطاع الإسكان

مشروع حي الأسمرات 3

والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خصيصاً لاستقبال الأسر الموجودة في المناطق العشوائية بالقاهرة، وتبلغ مساحة مشروع الأسمرات 3 65 فدان، وتحتوي على 124 عمارة، بها 7304 وحدة سكنية.

روضة السيدة زينب

حيث أكد “خليل شعت” الذي يشغل منصب مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات، أنه قد تم الإنتهاء من حوالي 80% من مشروع تطوير حي روضة السيدة زينب “تل العقار سابقاً”، وتكلفة هذا المشروع حوالى 330 مليون جنيه.

كما أشار “شعت” أن تطوير الحي قد جاء من ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات الغير آمنة قبل نهاية عام 2018، وتم نقل السكان بشكل مؤقت إلى وحدات سكنية لحين الإنتهاء من تطوير الحي وعودتهم مرة أخرى.

ومن المقرر أن ينتهي المشروع في نهاية شهر يونيو القادم، لإعادة تسكين إلى ما يقرب من حوالي 650 ألف أسرة، وإعادة تخطيط المنطقة من خلال خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

قطاع الصحة

حيث أكدت الدكتورة “هالة زايد” التي تشغل منصب وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة قاربت على الإنتهاء من 36 مستشفي ، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أشارت الوزيرة أن حوالي 32 مستشفي في 9 محافظات من صعيد مصر، وأن المستشفيات جميعها تحتوي على تخصص واحد “نسا وولادة وأطفال”.

وأضافت وزيرة الصحة أنه قد تم الإنتهاء من أعمال تطوير ب 4 مستشفيات وهي: مستشفى دمنهور التعليمي، و مستشفى بلطيم، و مستشفي طوارئ الحوامدية، ومستشفي إصابات ومستشفى الرمد بالجيزة.

وأشارت الوزيرة عن أسماء المستشفيات التي من المقرر أن يتم تشغيلها عن قريب وهي: الأخصاص وأبو صير، و الأقواز، والقبابات، وبني سلامة، والكوم الأحمر، وبهرمس، وكوم أوشيم، و مطرطاروس بالفيوم، ومستشفيات أبو الوقف، وبني حسن بالمنيا، ومستشفي صنبو بأسيوط، و أولاد إسماعيل بمحافظة سوهاج.

قطاع الكهرباء

حيث أكد المهندس “محمد مختار” الذي يشغل منصب رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، أن الوزارة تستعد لإفتتاح 3 محطات جديدة وهي :

محطة بني سويف والتي تعمل بنظام الدورة المركبة،ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي ما أضيف إلى هذه المحطة حوالي 25 ألف ميجا وات ، وهي ما تعادل ضعف قدرة السد العالى.

كما أشار “مختار” إلى أن الوزارة قد قاربت على الإنتهاء من محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعمل بقدرة 4800 ميجا وات، مشيراً إلى أنه قد تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل حوالي 8 وحدات غازية، بالإضافة إلى وحدتين بخارية.

وأضاف “مختار” أن الوزارة قد أوشكت على الإنتهاء من محطة كهرباء البرلس ، والتي تعد من أهم النماذج العالمية في التصميم والابتكار منذ عام 2015، وأن هذه المحطة تخدم الملايين من المواطنين بالمحافظة.

كما تعتبر محطة كهرباء البرلس من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، والتي تقع على بعد حوالي 16 كيلو متر من ميناء البرلس وتبلغ مساحتها حوالي 250 فداناً، ومن المفترض أن تنتج 4.8 ألف ميجا وات كهرباء، بتكلفة تبلغ 2 مليار يورو.

قطاع الري

حيث أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن استعدادها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى محطتها الكهرومائية.

و يسعى هذا المشروع إلى تحسين عملية الري في منطقة مصر الوسطى، وتحسين الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، هذا بجانب توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري بحمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة وذلك لربط منطقتي شرق وغرب النيل.

جدير بالذكر أن هذه القناطر تقوم بخدمة 5 محافظات وهي “أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم، والجيزة”.

اقرأ أيضاً: المالية تعلن عن زيادة المعاشات بنسبة 15%.. ورفع الأجور خلال يوليو القادم.