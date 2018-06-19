المصيلحي يكذب تصريحات نسبت له بصدور قرارات صعبة خلال ساعات

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كذب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات قد تم انتسابها له عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن صدور “قرارات صعبة خلال الساعات القليلة القادمة، وعلى المواطن المصري أن يتحملها لأنها تصب في مصلحته”.

وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء بالتواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من تلك التصريحات التي قد تم تداولها، وأعلن الوزير أن تلك التصريحات كاذبة وعارية تماماً من الصحة حيث أنه لم يصرح بأي من تلك التصريحات.

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وقد أهاب “مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار” بجميع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمسموعة، وكذلك أهاب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحيطة والحذر فيما يتم تداوله من أخبار، حيث أن الأخبار الكاذبة قد تؤدي إلى إحداث بلبلة داخل المجتمع المصري، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الأكاذيب والشائعات.

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