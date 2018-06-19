تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب الصعيد ، وتنشط كذلك على جنوب سيناء والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، أكد خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 25 – 37 .
– وسط الدلتا : 24 – 37 .
– الإسكندرية : 22 – 30 .
– بلطيم : 22 – 29 .
– مطروح : 21 – 28 .
– السلوم : 20 – 28 .
– سيوة : 22 – 35 .
– بورسعيد : 24 – 29 .
– دمياط : 24 – 29 .
– العريش : 23 – 33 .
– رفح : 22 – 32 .
– الإسماعيلية : 24 – 37 .
– السويس : 24 – 37 .
– رأس سدر : 25 – 36 .
– نخل : 22 – 35 .
– نويبع : 27 – 37 .
– طابا : 25 – 35 .
– سانت كاترين : 21 – 31 .
– الطور : 27 – 36 .
– شرم الشيخ : 29 – 39 .
– الغردقة : 29 – 39 .
– مرسى علم : 28 – 38 .
– الفيوم : 25 – 37 .
– بني سويف : 25 – 37 .
– المنيا : 25 – 38 .
– أسيوط : 26 – 38 .
– سوهاج : 27 – 40 .
– قنا : 28 – 42 .
– الأقصر : 29 – 43 .
– أسوان : 30 – 44 .
– أبو سمبل : 30 – 43 .
– الوادي الجديد : 28 – 41 .
– شلاتين : 26 – 40 .
– أبو رماد : 27 – 39 .
– رأس حدربة : 28 – 39 .
– حلايب : 29 – 38 .
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