«الصحة» تعلن استئناف العمل في وحدات الفيروسات الكبدية

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الثلاثاء ، استئناف العمل في وحدات الفيروسات الكبدية ، بجميع أنحاء الجمهورية ، فضلا عن انتظام عمليات صرف الأدوية للمرضى ، ومتابعة حالاتهم ، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، في وزارة الصحة والسكان ، الدكتورة سهير إسماعيل ، قالت إن الوحدات الصحية ، عادت للعمل من اليوم الثلاثاء ، ومستمرة في العمل بشكل طبيعي ، وتصرف كذلك ، الأدوية للمرضى .

Advertisements

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الثلاثاء ، أوضحت الدكتورة سهير إسماعيل ، أنه يمكن لأي مريض ، فحص أورام الكبد ، أو استخراج شهادة الشفاء التام من « فيروس سي » ، من أي من الوحدات ، لافتة إلى أن هناك ، وفرة كبيرة في الأدوية .

وفي سياق متصل ، قال الدكتور شريف راشد ، الخبير في مجال صناعة أدوية « فيروس سي » ، إن وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، أعلنت ممذ توليها ، مسؤولية إدارة « الصحة » ، دعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الساعية للقضاء على « فيروس سي » ، ما يعني أن هناك دعما أكبر للبرنامج ، بهدف التخلص من « فيروس سي » نهائيا ، خلال فترة وجيزة .

وأكد الخبير في صناعة أدوية « فيروس سي » ، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا الملف ، خلال الفترة الأخيرة ، حيث تم فحص نحو 7 ملايين مواطن ، للكشف عن « فيروس سي » ، مؤكدا في الوقت ذاته ، استعداده لافتا لتوفير كل الإمكانيات ، من أجل دعم البرنامج ، ولجنة الفيروسات بأكملها .