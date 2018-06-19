بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد لتطاوله على رئيس الجمهورية

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تقدم المحامي “أشرف فرحات” ببلاغ إلى “النائب العام المصري” ضد الفنان “أحمد سعد” بسبب تطاوله على رئيس جمهورية مصر العربية عن طريق بث فيديو ساخر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد طالب البلاغ الذي حمل رقم 6902 لسنة 2018 عرائض إلى النائب العام، وطالب فيه بالتحقيق مع الفنان أحمد سعد علي سيد قناوي والشهير باسم “أحمد سعد” بسبب الفيديو الساخر تبعاً لنص المادة رقم مائة واثنين من قانون العقوبات المصري.

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ويجدر هنا الإشارة أن الفنان أحمد سعد قد أعلن عن رأيه في ضريبة البنزين الجديدة بمقطع غنائي قال فيه “أعمل ضريبة على الكلام على الابتسام، وعلى السلام، أعمل ضريبة على اللي ميت من المرض لأنه مش لاقي الدواء، وأعمل ضريبة على الماشي وهو ساكت مهو ماشي يتنفس هوا، وأفرض ضريبة على السعادة سميها ثمن الانبساط، وخد أتاوة من اللي نايمين على البلاط، وأعمل ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السماء، وأعمل ضريبة على العيون ماهي برضو أحسن من العمى”.

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