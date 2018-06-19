بلاغ ضد “خالد منتصر” بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإضعاف الروح المعنوية للمصريين

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تقدم المحامي “أيمن محفوظ” بتقديم بلاغ بشكل رسمي إلى النائب العام ضد “خالد منتصر” يتهمه فيه بازدراء الدين الإسلامي والعمل على إضعاف الروح المعنوية للمواطنين المصريين وخصوصاً أن المنتخب الوطني المصري سوف يقوم بأداء مباراته الثانية اليوم في إطار مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وأشار المحامي أيمن محفوظ في بلاغه المقدم ضد الإعلامي والمفكر والكاتب خالد منتصر أنه قد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وبرنامجه الإعلامي الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية دريم بعد أن رفض حارس مرمى المنتخب الوطني استلام جائزة رجل المباراة حيث أن الهدية هي عبارة عن “زجاجة خمر”.

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وقد قام الإعلامي بالتهكم من رفض “محمد الشناوي” استلام الهدية التي قد حصل عليها بعد أدائه القوي أثناء مواجهة منتخب أوروجواي.

وقد تهكم الإعلامي خالد منتصر من رفض محمد الشناوي خمر الدنيا، على الرغم من انتظاره لأنهار خمر الآخرة، وقد تهكم الإعلامي وسخر من تصرف اللاعب ليكون بذلك قد أنكر أحد ثوابت الدين الإسلامي والتي تؤكد على حرمة الخمر.

وأضاف البلاغ “أن هذا يأتي من التحالف الشيطاني لهدم وتشويه الدين الإسلامي ووصف الدين الإسلامي بأنه دين غير صالح للتماشي مع الحضارة، على الرغم من احترام اتحاد كرة القدم الفيفا لتصرف اللاعب محمد الشناوي، وأثنى عليه بعدم تسلمه للجائزة حيث أنه لاعب مسلم فيكون الغرب قد احترم الدين الإسلامي الذي يسخر منه من ينتمي له ويكون بذلك المشكو في حقه قد ارتكب جريمة ازدراء الدين المعاقب عليها في قانون العقوبات”.

وقد طالب مقدم البلاغ ضد الإعلامي خالد منتصر بإحالة الشكوى على “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإعلامي المشكو في حقه، على جانب فرض العقوبات المناسبة لذلك.

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