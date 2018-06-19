الداخلية تبدأ سحب البصمة الحيوية لحجاج القرعة بالمجان اعتباراً من 24 يونيو

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صرحت وزارة الداخلية المصرية أنه قد تقرر “سحب البصمة الحيوية” لجميع الحجاج المصريين الفائزين في قرعة الحج اعتباراً من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي وحتى الأول من شهر يوليو القادم ماعدا يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو.

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أن البصمة الحيوية يتم سحبها بالمجان دون تحصيل أي رسوم لها من الحجاج، وقد قامت الوزارة بتخصيص رقم اتصال للاستعلام والاستفسار وهو “0227983000”، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن “16161”.

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ويقوم قطاع الشؤون الإدارية التابع لوزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التيسير والتسهيل على جموع الحجاج الفائزين في حج هذا العام، وفي إطار قيام السلطات في المملكة العربية السعودية خلال حج عام 1439هـ بتطبيق نظام “البصمة الحيوية” لجميع الحجاج كشرط لإصدار تأشيرة الحج.

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