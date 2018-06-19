أول تعليق من مجلس النواب بشأن سفر أعضائه إلى روسيا على نفقة المجلس

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أكد المستشار “أحمد سعد الدين” الذي يشغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، أن الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية بشأن سفر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم على نفقة المجلس، ليس صحيحاً بالمرة.

وأشار “الهلالي” خلال بيان له صباح اليوم الموافق الثلاثاء 19-6-2018، أن هذه الأخبار غير صحيحة، والنواب الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني قد سافروا على نفقتهم الخاصة، وليس لمجلس النواب أي علاقة بهذا الشأن.

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وأضاف “الهلالي” في نهاية حديثه أن الموازنة العامة لمجلس النواب لم تتحمل نفقات هؤلاء النواب، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس لا تسمح بهذا الأمر أبداً، كما طالب “الهلالي” من الشعب المصري وخصوصاً زوار المواقع الإلكترونية أن يتحروا الدقة فيما يتم نشره عن مجلس النواب وعن أعضاء المجلس.

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