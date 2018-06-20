رئيس جهاز حماية المستهلك يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لسوق العبور وموقف عبود

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قام رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء “راضي عبدالمعطي” بجولة مفاجئة إلى سوق العبور بجانب تفقد مجمع مواقف عبود للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود، وفي إطار متابعته لتوافر السلع والمنتجات الغذائية و الفواكه والخضروات.

وتأتي تلك الزيارة في إطار قيام رئيس جهاز حماية المستهلك بالتأكد من عدم مغالاة التجار في الأسعار، والعمل على متابعة الأسواق التجارية وكذلك متابعته لمواقف سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة المقررة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

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وقد قام اللواء “راضي عبدالمعطي” بزيارة تفقدية إلى سوق العبور، صحبة في تلك الجولة المدير التنفيذي للسوق والأجهزة الرقابية، من أجل الاطمئنان على توفير جميع المنتجات والسلع الغذائية إلى المستهلكين في السوق المصري.

وقد قام رئيس الجهاز بتفقد حركة تجارة التجزئة وطريقة شراء احتياجاتهم من سلع وفواكه وخضروات، من تجار الجملة من أجل طرحها إلى جموع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما طالب من جميع التجار عدم المغالاة في الأسعار.

وشدد على ضرورة حصول التجار على هامش ربح بسيط من أجل العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

كما أطلق رئيس جهاز حماية المستهلك تحذيرات من التلاعب بأي منتج أو سلعة غذائية أو مغالاة دون مبرر لها، وطالب المسؤولين في الجهاز التنفيذي لسوق العبور بإمداد الجهاز بتقرير بشكل يومي بأسعار الفواكه والخضروات ليقوم الجهاز بنشره عبر موقعه الإلكتروني بصورة يومية.

وأكد اللواء “راضي عبدالمعطي” أن التقرير الصادر عن سوق العبور سوف يكون بمثابة التسعيرة الاسترشادية لجموع المواطنين حتى لا يقعون فريسة لجشع التجار، وأكد على استمرار إدراج الحملات الرقابة على الأسواق التجارية المصرية بشكل مكثف بالتعاون مع الجهات المسؤولة لتحقيق استقرار الأسواق التجارية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في حالة وجود شكوى من أي مواطن عليه الاتصال على رقم الجهاز وهو “19588” أو من خلال خدمة الواتس آب على الرقم التالي 01281661880.

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