الأرصاد» تعلن موعد بداية «الصيف».. وارتفاع جديد في درجات الحرارة

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قال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور إبراهيم عطا ، اليوم الثلاثاء ، إن فصل الصيف سوف يبدأ جغرافيا ، يوم الخميس المقبل ، الذي يوافق 21 يونيو الحالي ، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة .

وفي بيان صحفي منه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح الدكتور إبراهيم عطا ، أن « فصل الصيف ، من أكثر فصول العام ، استقرارا في الأحوال الجوية ، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي. ليشمل أنحاء الجمهورية كافة ، ويعمل على رفع درجات الحرارة ، وكذلك ، ترتفع الرطوبة النسبية ، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة » .

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ولفت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع ، مع بدايات فصل الصيف ، يومي الخميس والجمعة المقبلين ، أن ترتفع درجات الحرارة ، عن معدلاتها الطبيعية ، بنحو 3 إلى 4 درجات ، خلال ساعات النهار ، على الأنحاء كافة ، وزاد : « تنشط الرياح يوم الجمعة ، على أغلب الأنحاء. حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ، على جنوب البلاد ، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية ، على خليج السويس ، والبحر الأحمر » .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة مع بدايات فصل الصيف 2018 ، يومي الخميس والجمعة المقبلين ، وهي كالتالي :

الســــــــواحل الشمالية الغربية من 31 إلى 32 درجة مئوية.

– محافظات شمال سيناء : من 30 حتى 31 درجة مئوية .

– محافظات الوجة البحري والقاهرة : من 38 حتى 39 درجة مئوية .

– محافظات شمال الصعيد : من 41 حتى 42 درجة مئوية .

– محافظات جنوب الصعيد : من 45 حتى 46 درجة مئوية .

وناشد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة ، لفترات طويلة ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية ، وضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية. التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد ، عبر وسائل الإعلام .