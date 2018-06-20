إليكم .. تفاصيل تدريبات عسكرية بحرية مصرية وإسبانية أُجريت بالبحرين المتوسط والأحمر

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أجرت القوات البحرية المصرية والإسبانية مجموعة من التدريبات العسكرية المشتركة، والتي استمر لعدة أيام في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وقد شارك في التدريبات العسكرية البحرية عدد من الوحدات وكذلك القطع البحرية المتطورة والحديثة، من قبل الجانبين المصري والإسباني، وقد شمل التدريب حاملة المروحيات من طراز ميسترال “أنور السادات”، وتدريب الفرقاطة جوويند” والغوصة واحد وأربعين الألمانية الصنع، وتدريب القرويطة السويس من مصر، والفرقاطة “الظاهر، والفرقاطة الإسبانية بلاس دي ليزو” وحاملة الطائرات الإسبانية “خوان كارلوس”.

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وقد تضمن التدريبات العسكرية البحرية المشتركة العديد من الأنشطة قد شملت “رمايات بالذخيرة الحية، إلى جانب استخدام الطيران الهليكوبتر للمساندة في قتال التشكيلات البحرية نهارًا وليلًا، إلى جانب تنفيذ تشكيلات إبحار، وتموين السفن البحرية، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

كما تضمنت التدريبات البحرية العسكرية أيضًا البحث والعمل على اكتشاف الغواصات المعادية، وكذلك أعمال حماية وتأمين السفن البحرية ذات الشحنات الهامة، وقد أظهرت تلك التدريبات العسكرية المستوى المتميز للعناصر المشتركة من الجانبين المصري والإسباني في العمل على تنفيذ مهام التدريبات تحت ظروف مختلفة.

وقد تم اختتام التدريبات البحرية العسكرية الإسبانية المصرية بزيارة قائد القوات البحرية الإسبانية إلى قيادة القوات البحرية المصرية في محافظة الإسكندرية، والمرور على التشكيلات المشتركة بمصاحبة قائد القوات البحرية المصرية مما يعكس مدى متانة وعمق العلاقات المصرية الإسبانية البحرية.

وتأتي تلك التدريبات البحرية بالتزامن مع مخططات القوات البحرية المصرية، من أجل تأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية في عمق المياه الإقليمية، والعمل على امتداد المسرح البحري حيث تم تنفيذ عمليات التأمين باستخدام جميع الإمكانات المتوفرة من وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية من حاملات مروحيات وفرقاطات وكذلك غواصات.

وتأتي أيضًا في إطار خطة التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل العمل على تعزيز سبل التعاون العسكرية بما يدعم الأمن البحري في المنطقة.

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