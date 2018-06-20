“استئناف الإسكندرية” تبدأ التحقيق في اتهامات خطيرة ضد “البرادعي” .. إليكم نص البلاغ المُقدم

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بدأت نيابة استئناف الإسكندرية اليوم التحقيق في اتهامات خطيرة موجهة إلى “محمد البرادعي”، حيث بدأت اليوم النيابة تحت رئاسة المستشار “ناصر الدهشان بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض “طارق محمود” ضد البرادعي.

وقد تضمن البلاغ المقيد تحت رقم ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعين لعام 2018، اتهام المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور “محمد البرادعي” بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، كما قام بإطلاق دعوة إلى عصيان مدني من أجل زعزعة الأمن الداخلي واستقرار البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين”.

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نص البلاغ المقدم ضد “البرادعي”

وقد جاء في نص البلاغ المقدم ضد الدكتور “محمد البرادعي” على التالي: البرادي نشر من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحريض المواطنين للتظاهر لإسقاط مؤسسات الدولة، وقلب نظام الحكم، وتعمده لنشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية في المحافل الدولية والإساءة لها دولياً وإقليمياً..

وأضاف المحامي “طارق محمود”، أن الدكتور “محمد البرادعي” يعد أداة في أيدي جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتصعيد ضد الدولة المصرية للإساءة لها، وطالب المحامي في ختام بلاغه بإجراءات تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ، وإصدار أمر احترازي من أجل سرعة ضبط وإحضار البرادعي ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإحالته إلى محاكمة عاجلة للتحريض ضد الدولة المصرية.

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