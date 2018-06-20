الصحة: لا وجود لأي ارتفاعات جديدة في أسعار الأدوية

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صرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري عن نفيه لما يتم إثارته في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار الدواء بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، حيث قام الجهاز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت نفيها لتلك الأخبار.

الصحة تنفي زيادة أسعار الدواء

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وقد أكدت وزارة الصحة والسكان بعدم إدراج أي زيادة جديدة على أسعار الأدوية، كما شددت أن كل ما يتم ترديده في ذلك الصدد مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأوضحت الوزارة، أن الدولة المصرية حريصة على توفير الأدوية في السوق المصرية والعمل على تدعيم الأدوية لتكون في متناول جميع المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تفعيل جميع الإجراءات الرقابية من أجل التأكد من أسعار الأدوية وتوافرها في جميع الصيدليات، وذلك من خلال إدارة التفتيش الصيدلي، والتي تقوم برصد ومراقبة أي نقص في المستحضرات الطبية والدوائية في السوق المحلي بشكل دائم ومستمر.

كما ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه في حالة حدوث أي نقص في سوق الدواء المصري يتم العمل على محورين، المحور الأول: إزالة أسباب النقص عن الصنف الدوائي من أجل توفيره في السوق المصري.

المحور الثاني: ضبط التوزيع ومتابعته بشكل دائم ومستمر إلى جانب العمل على تشديد الرقابة على سوق الدواء المصري والعمل على تحويل جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين المصريين من الانسياق وراء ما يتم تداوله بشأن نقص الدواء أو ارتفاع أسعار الأدوية إلا بعد مراجعة “النشرة الدورية” التي تصدر عن الوزارة، والتحقق من تلك المعلومات عن طريق الاتصال على الرقم التالي “022534150”.

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