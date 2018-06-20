الحكومة تكشف .. حقيقة فرض رسوم على دفن الموتى

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أكدت الحكومة المصرية أن ما يتردد عن فرض رسوم على دفن الموتى مجرد شائعات، حيث أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض الدولة المصرية رسوم تقدر بحوالي مائة وخمسين جنيه على دفن الموتى تُعد أخبار عارية تماماً من الصحة.

المالية: تصاريح الدفن وشهادات الوفاة تصدر مجانًا

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وقد قام مركز المعلومات بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت نفيها لصحة ما يتم تداوله من تلك الأنباء، وأكدت أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر أي قرارات من الوزارة أو تصريح خاصة بهذا الشأن.

وقد أوضحت وزارة المالية أن تصاريح الدفن وكذلك شهادات الوفاة تُصدر “مجانًا” بدون تحصيل أي رسوم، وأشارت أن الهدف من تلك الشائعات هي العمل على إثارة البلبلة في الرأي العام المصري.

المالية تعلن عن زيادة الأجور والمعاشات خلال شهر يوليو القادم

وقد أعلنت وزارة المالية في سياق آخر عن زيادة المعاشات اعتباراً من شهر يوليو القادم لعام 2018، بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المئة، بحد أدنى مائة وخمسين جنيه، وجاء هذا القرار بهدف رفع الحد الأدني للمعاشات من خمسمائة جنيه مصري إلى سبعمائة وخمسين جنيه مصري.

كما أكدت الوزارة أيضًا على زيادة أجور موظفي الدولة المصرية، ذلك من خلال منحهم علاوة غلاء بشكل استثنائي إلى جانب حصولهم على العلاوة الدورية التي قد نص عليها “قانون الخدمة المدنية”، وقد أضافت الوزارة، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رفع حد الإعفاءات الضريبية على ضريبة الدخل من سبعة آلاف ومائتين إلى ثمانية آلاف، ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع بنسب تصل إلى خمسة وثمانين في المئة.

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