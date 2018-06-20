الحكومة تكشف حقيقة تخصيص مليون متر لإقامة مدينة صناعية تركية على الأراضي المصرية

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أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه لا أساس من الصحة لما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بخصوص موافقة الحكومة المصرية على تخصيص مليون متر من الأراضي من أجل إقامة مدينة صناعية تركية.

مضيفًا أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أكدت نفيها لصحة تلك الأخبار، وقد أكدت الوزارة أنها لم تَقم بتَلقي إي طلبات من أجل إقامة “مدينة صناعية عالمية تركية” على الأراضي المصرية.

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كما أكدت وزارة التجارة والصناعة “أن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، مضيفة أن الهدف من نشر الشائعات هو العمل على إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين المصريين”.

التجارة والصناعة تعلن عن تسهيلات كبيرة للمستثمرين

وكما أعلنت الوزارة عن تقديمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء كانوا أجانب أو محليين، وأضافت الوزارة أنها تقوم خلال الوقت الراهن بالبحث طرق لتوفير أراضي أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد عليها.

وقد ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والحذر والرجوع إلى المصادر المسؤولة قبل القيام بنشر أي أخبار منعًا لإثارة البلبلة بين جموع المواطنين المصريين.

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