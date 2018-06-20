تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتكون مثيرة للأتربة ، وكذلك ، تنشط على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وعن حالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– القاهرة : 25 – 36 .
– وسط الدلتا : 24 – 35 .
– الإسكندرية : 21 – 30 .
– بلطيم : 22 – 30 .
– مطروح : 21 – 29 .
– السلوم : 20 – 30 .
– سيوة : 21 – 36 .
– بورسعيد : 25 – 29 .
– دمياط : 25 – 29 .
– العريش : 24 – 31 .
– رفح : 23 – 31 .
– الإسماعيلية : 23 – 36 .
– السويس : 23 – 35 .
– رأس سدر : 24 – 34 .
– نخل : 22 – 36 .
– نويبع : 26 – 36 .
– طابا : 24 – 34 .
– سانت كاترين : 20 – 34 .
– الطور : 24 – 34 .
– شرم الشيخ : 28 – 38 .
– الغردقة : 28 – 39 .
– مرسى علم : 29 – 37 .
– الفيوم : 24 – 36 .
– بني سويف : 24 – 37 .
– المنيا : 23 – 38 .
– أسيوط : 24 – 38 .
– سوهاج : 25 – 39 .
– قنا : 26 – 41 .
– الأقصر : 26 – 42 .
– أسوان : 27 – 43 .
– أبو سمبل : 28 – 43 .
– الوادي الجديد : 28 – 42 .
– شلاتين : 30 – 38 .
– أبو رماد : 30 – 37 .
– رأس حدربة : 29 – 36 .
– حلايب : 29 – 36 .
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