تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتكون مثيرة للأتربة ، وكذلك ، تنشط على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 25 – 36 .

– وسط الدلتا : 24 – 35 .

– الإسكندرية : 21 – 30 .

– بلطيم : 22 – 30 .

– مطروح : 21 – 29 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 21 – 36 .

– بورسعيد : 25 – 29 .

– دمياط : 25 – 29 .

– العريش : 24 – 31 .

– رفح : 23 – 31 .

– الإسماعيلية : 23 – 36 .

– السويس : 23 – 35 .

– رأس سدر : 24 – 34 .

– نخل : 22 – 36 .

– نويبع : 26 – 36 .

– طابا : 24 – 34 .

– سانت كاترين : 20 – 34 .

– الطور : 24 – 34 .

– شرم الشيخ : 28 – 38 .

– الغردقة : 28 – 39 .

– مرسى علم : 29 – 37 .

– الفيوم : 24 – 36 .

– بني سويف : 24 – 37 .

– المنيا : 23 – 38 .

– أسيوط : 24 – 38 .

– سوهاج : 25 – 39 .

– قنا : 26 – 41 .

– الأقصر : 26 – 42 .

– أسوان : 27 – 43 .

– أبو سمبل : 28 – 43 .

– الوادي الجديد : 28 – 42 .

– شلاتين : 30 – 38 .

– أبو رماد : 30 – 37 .

– رأس حدربة : 29 – 36 .

– حلايب : 29 – 36 .