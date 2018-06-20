«مدبولي» يشكر «إسماعيل»: الحكومة الجديدة ستسير على دربكم

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وجه رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، الشكر للمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء السابق ، على ما بذله من جهد ، خلال الفترة الماضية ، خلال عمله رئيسا لمجلس الوزراء .

وحسب ما أفادت قناة « إكسترا نيوز » ، في نبأ عاجل عنها قبل قليل ، أكد المهندس مصطفى مدبولي ، عزم الحكومة الجديدة التي يرأسها ، على استكمال جهود الإصلاح ، التي بدأتها الحكومة السابقة ، على الأصعدة كافة .

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وقال رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الحكومة الجديدة ، تتابع الخطط والبرامج التنموية ، والانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة .